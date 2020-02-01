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جدة - عمرو شويل موعد مباراة اول أغسطس ضد الزمالك فى دوري ابطال افريقيا يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا ثقيلا علي نظيره الأنجولي اول أغسطس ، فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا ، وهي المباراة التي تعد تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين حيث لن تؤثر نتيجة المباراة عن تحديد هوية الفرق المتأهلة الي دور الـ 8 في البطولة بعدما حسم الزمالك ومازيمبي الكونغولي بطاقتي التأهل الي الدور التالي عن المجموعة الاولي وخروج كل من اول أغسطس وزيسكو الزامبي. التشكيل المتوقع لمباراة اول أغسطس ضد الزمالك فى دوري ابطال افريقيا



الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك يدخل مباراة اليوم بتغييرات عديدة في تشكيل الفريق الأبيض ، حيث تعمد كارتيرون اراحة عدد من لاعبيه الأساسيين واستبعادهم من قائمة المباراة التي سافرت الي أنجولا، خوفا من تعرضهما للارهاق وبعد حسم التأهل رسميا، حيث تم اراحة كل من محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وحازم امام الظهير الأيمن ومحمود علاء قلب الدفاع ومحمد عبد الشافي الظهير الايسر ، وثنائي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ، وشيكابالا واشرف بن شرقي جناحي الفريق الأبيض.

ومنح كارتيرون تعليمات للاعبيه بضرورة استغلال الفرصة في الظهور بمستوي مميز في مباراة اليوم، خاصة انهم سيشاركون بلا ضغوط بعد حسم التأهل ، وهي الفرصة الأهم للاعبين البدلاء الذين لا يشاركون في المباريات لكي يعبروا عن أنفسهم باحقيتهم في التواجد ضمن الزمالك.

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام اول أغسطس فى دوري ابطال افريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون تشكيل المباراة كالتالي : محمد عواد في حراسة المرمي امامه الرباعي احمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ، وفي الوسط كل من محمد حسن ويوسف أوباما ومحمد اوناجم وزيزو ومصطفي فتحي ، وفي الهجوم الكونغولي كاسونجو.

تشكيل اول أغسطس المتوقع ضد الزمالك فى دوري ابطال افريقيا

في المقابل فان فريق أول أغسطس الأنجولي يدخل مباراة اليوم وعينه علي عدم الخسارة علي أرضه أمام جماهيره لتسجيل آخر ظهور مشرف له أفريقيا في الموسم الحالي.

ومن المنتظر ان يدفع البوسني دراجان يوفيتش بتشكيل يضم كل من : حراسة المرمى: دا كروز ..الدفاع: دا كوستا، نيجاندا ، ماسنجونا ، ماسوكاما ..الوسط: اكينفينوا ، ماريو بالورديا ، خوسيه ماسيا..الهجوم: ارى بابيل ، نيلسون دالوز ، كريستوفاو.