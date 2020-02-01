موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس اليوم في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف أول أغسطس الأنجولي، نظيره الزمالك، في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد ضمن التأهل رسميا عقب الجولة الخامسة، بعد تعادله مع مازيمبي الكونغولي في القاهرة، سلبيا.

ويلعب المارد الأبيض في المجموعة الأولى، بجانب زيسكو الزامبي، ومازيمبي الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي.

وكان الزمالك خسر في الجولة الأولى من مازيمبي بثلاثية نظيفة في الكونغو، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على أول أغسطس في القاهرة بهدفين دون رد، كما تعادل الأبيض مع زيسكو في زامبيا 1-1 في الجولة الثالثة، وفاز على الفريق ذاته في مصر بهدفين نظيفين، في الجولة الرابعة، ثم تعادل سلبيا مع مازيمبي الكونغولي في القاهرة.

ويتصدر مازيمبي صدارة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، والزمالك وصيفا بـ8 نقاط، وفي المركزين الثالث والرابع أول أغسطس، وزيسكو بـ3 نقاط لكل منهما.

الغيابات والتشكيل

يغيب عن الزمالك جنش ومحمود عبد العزيز للإصابة.

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ومن المنتظر أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون بكل من:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء والونش وعبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري فضائيا على قناة beIN Sports HD 1.