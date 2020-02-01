شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجرّب "البدلاء" أمام بطل أنجولا في مباراة "للشهرة" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا علي نظيره الانجولي اول أغسطس بتمام الساعة الثالثة عصرا، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا ، وهي المباراة التي تعد تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين حيث لن تؤثر نتيجة المباراة عن تحديد هوية الفرق المتأهلة الي دور الـ 8 في البطولة بعدما حسم الزمالك ومازيمبي الكونغولي بطاقتي التأهل الي الدور التالي عن المجموعة الاولي وخروج كل من اول أغسطس وزيسكو الزامبي.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك يدخل مباراة اليوم بتغييرات عديدة في تشكيل الفريق الأبيض ، حيث تعمد كارتيرون اراحة عدد من لاعبيه الأساسيين واستبعادهم من قائمة المباراة التي سافرت الي أنجولا، خوفا من تعرضهما للارهاق وبعد حسم التأهل رسميا، حيث تم اراحة كل من محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وحازم امام الظهير الأيمن ومحمود علاء قلب الدفاع ومحمد عبد الشافي الظهير الايسر ، وثنائي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ، وشيكابالا واشرف بن شرقي جناحي الفريق الأبيض.

ومنح كارتيرون تعليمات للاعبيه بضرورة استغلال الفرصة في الظهور بمستوي مميز في مباراة اليوم، خاصة انهم سيشاركون بلا ضغوط بعد حسم التأهل ، وهي الفرصة الأهم للاعبين البدلاء الذين لا يشاركون في المباريات لكي يعبروا عن أنفسهم باحقيتهم في التواجد ضمن الزمالك.

ويخضع عبد الله جمعة ظهير ايسر الفريق لاختبار طبي أخير صباح اليوم قبل المباراة بساعات للتأكد من جاهزيته للمشاركة في المباراة حيث يعاني من شد في العضلة الخلفية ، وفي حالة عدم قدرة جمعة علي المشاركة في المباراة ، فان اسلام جابر الجناح الأيسر للفريق سيشارك في مركز الظهير الأيسر لعدم وجود بديل في قائمة الزمالك لعبد الله جمعة في مركزه.

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ومن المتوقع انت يبدأ كارتيرون تشكيل المباراة كالتالي : محمد عواد في حراسة المرمي امامه الرباعي احمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ، وفي الوسط كل من محمد حسن ويوسف أوباما ومحمد اوناجم وزيزو ومصطفي فتحي ، وفي الهجوم الكونغولي كاسونجو.

في المقابل فان فريق اول أغسطس الانجولي يدخل مباراة اليوم وعينه علي عدم الخسارة علي ارضه امام جماهيره لتسجيل اخر ظهور مشرف له افريقيا في الموسم الحالي، ومن المنتظر ان يدفع البوسني دراجان يوفيتش بتشكيل يضم كل من : حراسة المرمى: دا كروز ..الدفاع: دا كوستا، نيجاندا ، ماسنجونا ، ماسوكاما ..الوسط: اكينفينوا ، ماريو بالورديا ، خوسيه ماسيا..الهجوم: ارى بابيل ، نيلسون دالوز ، كريستوفاو

وانتهت مباراة الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بفوز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة وكانت المباراة الاولي للفرنسي كارتيرون مع الزمالك .