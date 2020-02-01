شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه موزمبيق فى الجولة الثالثة بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر لكرة الصالات مباراته الثالثة بمواجهة موزمبيق فى السادسة والنصف مساء البوم فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها المغرب و المؤهلة لكأس العالم بليتوانيا.

كان منتخب مصر افتتح مشواره فى البطولة الأربعاء الماضى وفاز على غينيا بتسعة أهداف نظيفة سجلها كلاً من أحمد عبد القادر موزة "هدفين"، وعبده الأشول ، وخالد مارادونا ، والمعتز بالله سامي (ميزو) ، ومصطفى عيد "هدفين" ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد( كوكي) ، وحقق منتخب مصر لكرة الصالات الفوز الثاني على منتخب أنجولاً بنتيجة 3 / 0 فى الجولة الثانية للفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها المغرب و المؤهلة لكأس العالم بليتوانيا .

وتقيم بعثة المنتخب في مدينة العيون، واختار الجهاز الفني بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية مع غينيا وأنجولا وموزمبيق بينما تضم المجموعة الأولى كل من غينيا الاستوائية والمغرب وليبيا وجنوب افريقيا.

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وأسند مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب مصر لكرة الصالات إلى هشام صالح المدير الفنى للفريق، وذلك خلال مشاركة الفريق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها المغرب المؤهلة لكأس العالم بليتوانيا.

جاء قرار اتحاد الكرة بإسناد رئاسة البعثة إلى المدير الفني لمنتخب الصالات لحين سفر سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى المغرب لرئاسة البعثة بعد تواجدها مع منتخب مصر الكرة النسائية تحت 20 سنة الذى يستعد لمواجهة المغرب فى إياب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بعد إنتهاء مباراة الذهاب بهزيمة مصر 5 / 3.

ويلعب منتخب مصر يوم 2 فبراير أمام موزمبيق على أن يقام الدور قبل النهائي يوم 5 فبراير وتقام المباراة النهائية يوم 7 فبراير على أن تعود بعثة المنتخب لأرض الوطن يوم 8 فبراير، وأكد هشام صالح أن اللاعبين على أتم استعداد للبطولة، وأن هدفه هو العودة بالكأس بعد تحقيق المركز الثاني في البطولة الماضية.