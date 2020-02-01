ننشر مواعيد مبارايات كرة القدم في الدوريات الأوربية والعربية وأبطال إفريقيا اليوم

يشهد اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات الأوربية والعربية ودوري أبطال إفريقيا .

وتقدم بوابة الوفد مواعيد المباريات والقنوات الناقلة والتي جاءت على النحو التالي :

و تشهد بطولة دوري ابطال افريقيا اقامة 8 مباريات هامة ومرتقبة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات والتي تبدأ في الساعة الثالثة عصرا بمباراة مازيمبي الكونجولي وزيسكو الزامبي على ملعب مازيمبي وتذاع حصريا على قناة بي أن سبورت 8 .

ويلتقي فريق الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في الساعة الثالثة عصرا على ستاد سيداد إينيقار ، وتذاع المباراة حصريا على قناة بي أن سبورت 6 .

كما يلتقي اتحاد الجزائر الجزائري مع بترو اتلتيكو الإنجولي على ستاد عمر حمادي في الساعة الثالثة عصر وتذاع المباراة عبر قناة بي أن سبورت 7 .

وفي نفس الموعد يواجه فريق صن داونز الجنوب لإفريقي نظيره الوداد المغربي على ملعب لوفيتوس وتذاع المباراة عبر قناة بي أن سبورت 1 .

وتقام مبارتين في الساعة السادسة مساء الأولى بين شبيبة القبائل على ملعب 1 نوفمبر وتذاع المباراة عبر قناة بي أن سبورت 1 ، والمباراة الثانية تجمع

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بين الرجاء المغربي وفيتا كلوب الكونجولي على ستاد المركب الرياضي محمدج الخامس وتذاع عبر قناة بي ان سبورت 4 .

وفي الساعة التاسعة يلتقي الأهلي مع الهلال السوادني علي ملعب الهلال وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1 ، في حين يواجه فريق النجم الساحلي التونسي نظيره بلاتنيوم الزمبابوي على الملعب الأولمبي بسوسة وتذاع عبر قناة بي أن سبورت 7 .

ويشهد الدوري الانجليزي 8 مباريات أيضا ضمن الجولة 25 حيث يلتقي فريق ليستر سيتي مع تشيلي في الساعة الثانية ظهرا على ملعب ووكرز وتذاع عبر قناة بي أن سبورت 2 ، ويستضيف ليفر بول ساوثهامبتون على ملعب انفيلد في الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة بي أن سبورت 2 ، في حين يواجه نيوكاسل يونايتد نظيره نوريتش سيتي في نفس الموعد على ملعب سانت جيميس وتذاع عبر قناة بي أن سبورت 7 .

ويلعب فريق ويست هام يونايتد أمام برايتون

على ستاد لندن الأولمبي وتذاع المباراة عبر قناة بي أن سبورت 12 في حين يواجه برايتون نظيره ايفرتون على ستاد فيكارج رود وتذاع عبر قناة بي أن سبورت 11 ، ويلتقي بورنموث نظيره استون فيلا على ملعب ملعب فيتاليتي وتذاع عبر قناة بي أن سبورت 10 ، كما يواجه كريستيال بالاس نظيره شيفلد على ستاد سيلهرست بارك وتذاع عبر قناة بي أن سبورت 8 .

وفي السابعة والنصف يلتقي فريق مانشتر يونايتد مع وللفر هامبتون على ملعب أولد ترافورد وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت 2 .

في حين يشهد الدوري الاسباني 5 مباريات بالجولة 22 والتي تنطلق في الساعة الثانية ظهرا بمواجهة غرناطة ضد إسبانيول على ملعب نويفو لوس كارمينيس ويلتقي فريق ريال مدريد مع اتلتيكو مدريد في الساعة الخامسة على ملعب سانتياجو برنابيو في حين يواجه فريق ريال مايوركا نظيره بلد الوليد في الساعة السابعة والنصف ويلتقي فريق فيا ريال مع أوساسونا في نفس الموعد وتختتم مباريات اليوم بمواجهة فالنسيا ضد سيلتا فيجو في الساعة العاشرة مساء على ملعب ميستايا.

وفي الدوري السعودي " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" تقام 3 مواجهات قوية حيث يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على العدالة في الساعة الثانية والنصف ظهرا ويستضيف فريق الشباب نظيره الفتح في الساعة الخامسة والربع وتختم مباريات اليوم بمواجهة الفيحاء ضد الفيصلي في الساعة السابعة والربع .