رياضة | أرقام حسين السيد قبل تمثيل الصفاقسي التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام حسين السيد قبل تمثيل الصفاقسي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي عن انتقال ظهيره الأيسر حسين السيد إلى صفوف نادي الصفاقسي التونسي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

حسين السيد لم يدخل حسابات فايلر بالمرة، إذ أنه لم يلعب أي مباراة هذا الموسم منذ انتهاء إعارته مع نادي الاتفاق السعودي بنهاية الموسم الكروي الماضي 2018-2019.

اللاعب يبلغ من العمر 28 عامًا، وطوال مسيرته الكروية لعب في صفوف ثلاثة أندية "الأهلي ومصر المقاصة والاتفاق السعودي".

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مع مصر المقاصة خاض 26 مباراة وسجل هدفين ولم يستطع أن يصنع أي أهداف، بينما لعب مع الأهلي 45 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6 أهداف.

وفي آخر محطاته عندما كان لاعبًا في الاتفاق السعودي، خاض 34 لقاء الموسم الماضي 2018-2019، وأواخر النسخة قبل الماضية، وسجل هدفين وصنع هدف وحيد.

جدير بالذكر أنه كان آخر لقاء شارك به حسين السيد المُلقب بـ"مارسيلو" في شهر إبريل الماضي مع فريقه السابق الاتفاق.