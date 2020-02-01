رياضة | التشكيلة المتوقعة لليفربول في مواجهة ساوثهامبتون بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة المتوقعة لليفربول في مواجهة ساوثهامبتون بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق ساوثهامبتون اليوم السبت 1 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب لندن، حيث كانت الواجهة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر بسبب خوض فريق ليفربول مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية.

ويغيب اللاعب السنغالي ساديو ماني عن فريق ليفربول خلال الفترة الحالية يعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة ولفرهامبتون بالدوري الانجليزي، وكان قد أعلن يورجن كلوب عن غيابه حتى اول اسبوع من شهر فبراير الجاري.

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وسوف تأتي التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول كالاتي :-

اليسون - فان دايك - الكسندر ارنولد - روبرتسون - جوميز - هيندرسون - تشامبرلين - فينالدوم - محمد صلاح - مينامينو - روبرتو فيرمينيو.

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة والبث الحصري على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول وفريق ساوثهامبتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق ساوثهامبتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.