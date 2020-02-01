رياضة | موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر في الدوري دوري أبطال أفريقيا Zamalek Channel

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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي أول أغسطس الأنجولي اليوم السبت 1 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس اليوم في دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي أول أغسطس اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سيداد إينيفارسيناريا في أنجولا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأول أغسطس اليوم في دوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي أول أغسطس اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 6" بتعليق أحمد عبده.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد أول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد عواد

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خط الدفاع : عبد الله جمعة و محمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد عيد

خط الوسط: محمد حسن وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر ومصطفى فتحي و كريم بامبو

خط الهجوم : كاسونجو

مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

ويتواجد نادي الزمالك في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي أول أغسطس ونادي زيسكو يونايتد.

ترتيب الفريقين في مجموعتهم بدوري أبطال إفريقيا

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط بينما يتواجد نادي أول أغسطس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.