رياضة | موعد مباراة ريال مدريد اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر في الدوري الإسباني| watch real madrid

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يشهد ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد اليوم السبت 1 فبراير، مواجهة من العيارالثقيل، تلك التي تجمع ريال مدريد صاحب الأرض والجمهور بضيفه أتليتيكو مدريد، في قمة مواجهات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد صاحب الصدارة للفوز والإبتعاد أكثر في الصدارة عن ملاحقه برشلونة، والذي يواجه ضيفه ليفانتي غداً الأحد 2 فبراير لحساب نفس الجولة.

بينما يطمح أتليتيكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني للفوز على النادي الملكي للعودة للمنافسة مرة أخرى، والثأر من هزيمته أمام الريال في نهائي كأس السوبر الأسباني، الذي أقيم مؤخراً على أراضي المملكة العربية السعودية.

ترتيب ريال مدريد وأتليتيكو مدريد

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يحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 46 نقطة، حققها من خلال 13 فوز وسبعة تعادلات وهزيمة وحيدة، سجل 39 هدفاً وعليه 13 هدفاً، ويعد أقوى دفاعات الليجا حتى الآن.

فيما يتواجد أتليتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 21 مباراة، حققها من 9 إنتصارات ومثلها تعادلات وثلاث هزائم، سجل 22 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

موعد مباراة ريال مدريد وأتليتيكو مدريد

تنطلق المباراة مساء اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، السابعة مساء بتوقيت بو ظبي، الرابعة مساء بتوقيت تونس، الثالثة عصراً بتوقيت جرينتش.

تذاع المباراة على قناة beIN Sports HD3 الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعلق عليها المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف.