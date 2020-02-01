رياضة | صن داونز ضد الوداد.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صن داونز ضد الوداد.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد ملعب "لوفتس فيرسيلد" بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا اليوم السبت 1 فبراير، مواجهة فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ضد ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الفريقان المباراة وهما متأهلان بالفعل لدور الثمانية من البطولة، عقب فوز الوداد على شقيقه إتحاد العاصمة الجزائري وتعادل صن داونز أمام بيترو أتليتيكو الأنجولي خلال الجولة الماضية.

وسيكون الفريقان في مهمة حسم صدارة المجموعة، التي يحتل صدارتها الآن صن داونز برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، حققها من خلال ثلاثة إنتصارات وتعادلين، له 8 أهداف وسكنت شباكه 3 أهداف.

بينما يحتل الواد المركز الثاني برصيد 9 نقاط حققها من فوزين وثلاث تعادلات، سجل 10 أهداف وتلقت شباك خمس أهداف.

ويتعين على الوداد تحقيق الفوز علىصن داونز لحسم صدارة لمجموعة، بينما يكفي الطرف الجنوب أفريقي تحقيق أي تعادل لخطف صدارة المجموعة.

يذكر أن نتيجة مواجهة الذهاب بين لفريقين قد إنتهت بالتعادل السلبي، في ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد

تبدأ أحداث المباراة عصر اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة، 17:00 بتوقيت أبو ظبي، 14:00 بتوقيت تونس والجزائر، 13:00 بتوقيت الدار البيضاء والتوقيت العالمي "جرينتش"، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD1 بصوت المعلق جواد بدة.

التشكيل المتوقع لمباراة صن داونز ضد الوداد.

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من المتوقع أن يدخل المدرب بيتسو موسيماني مدرب صن داونز مباراة الوداد وفق التشكيل التالي

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو.

خط الدفاع: أنيلي نجوكونجا – موتيكا ماديشا – ريكاردو ناسيمنتو – موسى لوبوسا.

خط الوسط: تابليو مورينا – تياني مابوندا – أنديلي جالي – ثيمبا زواني.

خط الهجوم: جاستون سيرينو – سيبوسيسو فيلكازي.

بينما من المتوقع أن يبدأ الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب الوداد مباراة صن داونز بالأسماء التالية

حراسة المرمى: أحمد رضا تجناوتي.

خط الدفاع: بدر جادارين – شيخ كومارا – حمزة أسرير – أيوب أملود.

خط الوسط: يحيى جبران – إبراهيم النقاش – وليد االكارتي – بديع أووك – إسماعيل الحداد.

خط الهجوم: كاسينجو كازادي.