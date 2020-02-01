رياضة | بعد اقتراب رحيله.. كشف حساب "محمد النني" مع بشكتاش التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اقتراب رحيله.. كشف حساب "محمد النني" مع بشكتاش التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الدولي المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي المعار لصفوف فريق بشكتاش، مهددًا بالرحيل عن النادي التركي خلال الفترة المقبلة، بعدما طلب مدرب الفريق سيرجين يالتشين عدم استمرار نجم الفراعنة مع الفريق في الموسم المقبل، وذلك نظرا لعدم الحاجة لجهوده مع الفريق خاصة بعد تراجع مستواه.

محمد النني انتقل لصفوف فريق بشكتاش خلال الانتقالات الصيفية لعام 2019 قادمًا من آرسنال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وتنتهي إعارته في يونيو القادم، ويرفض المدرب "يالتشين" استمرار اللاعب مع الفريق بالموسم المقبل، وذلك قد يؤدي لعودة نجم منتخبنا الوطني لصفوف الجانرز لحسم مصيره سواء باستمراره مع الفريق أو اعارته مجددًا.

ماذا قدم محمد النني مع بشكتاش التركي؟

خاض "النني" 21 مباراة مع فريق بشكتاش التركي في مختلف البطولات منذ انضمامه لصفوف الفريق الصيف الماضي، بواقع 1720 دقيقة لعب فعلية، لكنه لم يقدم المستوي المنتظر منه رفقة الفريق التركي، حيث لم يسجل أي أهداف بينما صنع هدفًا وخيدًا خلال مبارياته مع الفريق.

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لعب نجم الفراعنة 12 مباراة مع بشكتاش في الدوري التركي بواقع 1046 دقيقة لعب، صنع هدف وحصل على 4 إنذارات وبطاقة حمراء وحيدة، بينما لعب 3 مباريات بكأس تركيا بواقع 270 دقيقة لعب، وخاض 6 مباريات في الدوري الأوروبي بواقع 404 دقيقة لعب.

نتائج كارثية لبشكتاش في وجود "النني":

يقدم نادي بشكتاش نتائج وأداء مخيب في مختلف البطولات بالموسم الحالي، حيث يحتل الفريق المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة من 19 مباراة وبفارق 11 نقطة عن سيفاسبور المتصدر بـ41 نقطة.

كما ودع بشكتاش منافسات بطولة الدوري الأوروبي من مرحلة المجموعات بعدما تلقي 5 هزائم وحقق فوز وحيد، وتذيل ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط، وودع الفريق منافسات كأس تركيا من دور الـ16 بالموسم الحالي، وذلك بعد الخسارة أمام فريق ايزوروم 6 / 4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.