اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والعدالة اليوم بث مباشر مباراة الأهلي السعودي

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مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والعدالة اليوم بث مباشر مباراة الأهلي السعودي يستضيف ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، نارية تجمع بين الأهلي ونظيره العدالة، مساء اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والعدالة اليوم بث مباشر مباراة الأهلي السعودي ويقام اللقاء في تمام الساعة الثانية وخمسة وعشرون دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة، والثالثة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة والرابعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والعدالة اليوم بث مباشر مباراة الأهلي السعودي وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والعدالة اليوم بث مباشر مباراة الأهلي السعودي وفيما يلي التشكيل المتوقع للعدالة في مواجهة الأهلي:-

حراسة المرمى: علي المزيدي

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خط الدفاع: عبد الله اليوسف - مانداو سي - جون أوجو - أحمد السلطان

خط الوسط: أليو سيسيه - رياض شراحيلي

خط الوسط الهجومي: أحمد مصطفى - ميدوين بيتيجي - أداما تراوري

خط الهجوم: أندريا

مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والعدالة اليوم بث مباشر مباراة الأهلي السعودي ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد العدالة في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.