اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد HD

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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد HD يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة فريق أتليتكو مدريد اليوم السبت 1 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد HD ويدخل الفريق الأبيض بقيادة مدربه زين الدين زيدان المباراة وهو يرغب في تحقيق الانتصار من أجل المحافظة على الصدارة التي خطفها في الجولة الماضية من فريق برشلونة غريمه التقليدي.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي :-

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد HD

حراسة المرمى : كورتوا - اريولا - التوبي.

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - ميندي - مارسيلو.

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - فالفيردي - إيسكو - خاميس رودريجيز.

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خط الهجوم : كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينسيوس.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد HD

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة وبفارق 3 نقاط عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني.

بينما سيدخل زين الدين زيدان بالتشكيلة الأساسية له من أجل تحقيق الثلاث نقاط على حساب أتليتكو مدريد في ديربي المدينة، ومن المتوقع أن تأتي التشكيلة كالاتي :-

كورتوا - فاران - راموس - كارفخال - ميندي - كروس - مودريتش - كاسيميرو - كريم بنزيما - إيسكو - خاميس رودريجيز.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد HD

وكان قد حقق فريق ريال مدريد الفوز في المباراة الأخيرة على حساب فريق بلد الوليد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، وأيضا فاز في الجولة قبل الماضية على فريق إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.