شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يستقر على بيع باهر المحمدى في الصيف القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على بيع باهر المحمدى كابتن الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للإستفادة من المقابل المادى فى تدعيم الدراويش بصفقات مميزة فضلا عن التخلص من صداع اللاعب الذى يصر على الرحيل عن القلعة الصفراء سواء للاحتراف الخارجى أو الانتقال للأهلى الذى يرغب مسئولوه فى التعاقد معه ، وكان الاسماعيلى قد رفض عرضاً تركياً للتعاقد مع المحمدى فى بداية هذا الموسم .

وكان إبراهيم عثمان، قد وقع غرامة مالية على المحمدى تقدر بــ200 ألف جنيه، لعدم امتثال اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى فى أعقاب التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها مؤخرًا حول رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق، وتأكيده على تلقى النادى عروضًا رسمية من أندية خارج مصر، وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض الانضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أى لاعب مهما كانت نجوميته.

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المحمدى تلقى وعداً من المهندس إبراهيم عثمان بالموافقة على احترافه بنهاية الموسم الحالى، شريطة أن يغلق ملف الرحيل فى الموسم الماضى، وهو ما التزم به اللاعب وعاد للمطالبة بالرحيل فى هذه الآونة حتى ينفذ رئيس النادى الوعد الذى قطعه على نفسه قبل أن يتراجع ويعلن الاستمرار مع الاسماعيلى انتظاراً لنهاية الموسم وحسم الامر بشكل نهائى فى ظل ارتباطه بتعاقد مع الدراويش يمتد لأربعة مواسم كاملة بخلاف الموسم الحالى.

بعيداً عما سبق ، بدأ الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة أسوان، ويسافر الفريق صباح السبت لهناك، تمهيداً لملاقاة تماسيح النيل الاثنين المقبل بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى، وأنهى الجهاز الإدارى إجراءات السفر بالطائرة على أن تكون العودة صباح الثلاثاء نظراً لعدم وجود رحلات طيران مساء الاثنين عقب المباراة .