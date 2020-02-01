شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والهلال بالسودان اليوم في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب أم درمان، في المواجهة التي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا،ونرصد في التقرير التالي خمسة معلومات عن مباراة الاهلى والهلال :

1_الاهلي يضم 21 لاعباً في رحلة السودان

وضمت قائمة الأهلي في السودان ، 21 لاعباً ، هم: محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

2_غيابات الأهلي امام الهلال

يغيب عن الاهلي أكثر من لاعب أبرزهم ، رمضان صبحي وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود للإصابة فيما يغيب كلاً من ، محمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية.

3_أسعار تذاكر مباراة الاهلي والهلال

تم تحديد سعر التذاكر كالتالي : (20 – 40 – 60 – 80 – 300) جنيه سوداني.

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4_موقف الأهلي والهلال قبل لقاء الليلة

يتصدر الأهلي المجموعة الثانية في البطولة برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى برصيد تسع نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة.

5_ماذا قال فايلر للاعبي الأهلي؟

وتحدث فايلر المدير الفني للأهلي مع لاعبيه عن أهمية مباراة الليلة من أجل العبور لدور الثمانية وإستكمال رحلة المنافسة على اللقب الافريقي الغائب عن درع الجزيرة منذ عام 2013 وشدد لهم على ضرورة التركيز في المباراة وعدم الألتفات لأية أمور أخرى تتعلق بالجمهور أو طاقم التحكيم حتى لا يتم تشتيت تركيزهم في اللقاء الهام.

وطالب المدرب السويسري لاعبيه بإستغلال الفرص التى تُتاح لهم من أجل الفوز والعودة للقاهرة بتأشيرة التأهل ،وتحرص أعداد من قوات الشرطة والجيش السوداني على التواجد مع بعثة الاهلي لتأمينها في تحركاتها منذ وصولها السودان مساء الخميس الماضي.