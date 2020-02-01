5 معلومات عن مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة روتينية في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة ، عندما يحل ضيفا علي فريق أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث ضمن الزمالك التاهل لدور الـ 8 في البطولة من الجولة الخامسة.

التقرير التالي يقدم 5 معلومات عن مباراة الزمالك وأول أغسطس الانجولي :

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الانجولي

تقام مباراة الزمالك وأول أغسطس الانجولي في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ، وهو نفس موعد مباراة مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي في نفس المجموعة الاولي.

ترتيب الزمالك وأول أغسطس قبل مباراة اليوم

يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الاولي برصيد 8 نقاط من 5 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة ، ونجح لاعبوه في احراز 5 اهداف واستقبلت مرماه 4 أهداف.

فيما يحتل فريق اول أغسطس المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من 5 مباريات حيث لم يحقق الفوز في أي مباراة ، وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين ، واحرز لاعبوه 4 اهداف فقط بينما تلقت شباكه 7 أهداف.

قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس

اعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة اللاعبين التي ستشارك في مباراة اليوم ، والتي سافرت من القاهرة الي لواندا في أنجولا عقب مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري والتي انتهت بتعادل الفريقين 1/1.

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التشكيل المتوقع للزمالك امام اول أغسطس :

حراسة المرمي : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود الونش ، محمد عبد الغنى ، عبد الله جمعة ، أحمد عيد.

خط الوسط : محمد حسن ، أوباما ، أحمد سيد زيزو ، محمد اوناجم ، مصطفي فتحى.

خط الهجوم : كاسونجو.

المستبعدون من مباراة الزمالك وأول أغسطس

قرر الفرنسي كارتيرون استبعاد بعض اللاعبين لاراحتهم بعد حسم التأهل من مباريات الجولة الخامسة ، خوفا من تعرضهم للارهاق من السفر وضغط المباريات وهم : محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق ، وحازم امام ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي وشياك بالا.

التشكيل المتوقع لفريق اول أغسطس امام الزمالك

من المتوقع أن يدفع البوسني دراجان يوفيتش بتشكيل يضم كل من : حراسة المرمى: دا كروز ..الدفاع: دا كوستا، نيجاندا ، ماسنجونا ، ماسوكاما ..الوسط: اكينفينوا ، ماريو بالورديا ، خوسيه ماسيا..الهجوم: ارى بابيل ، نيلسون دالوز ، كريستوفاو