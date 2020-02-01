شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك محمد صلاح بأولمبياد طوكيو؟ كلوب يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إنه ليس هناك قرار حتى الآن بشأن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر بدورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو صيف هذا العام.

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وأضاف كلوب، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد أمام فريق ساوثهامبتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حسبما نقلت صحيفة «ليفربول إكو» اليوم الجمعة، «لم نتخذ قرارا بعد.. وما يتعين على قوله لصلاح سأقوله.. هذا كل ما في الأمر».

وتابع قائلا «كلا الطرفين لم يتخذا قرارا بعد.. وآمل بأن يتواجد معي كل الفريق خلال فترة الإعداد للموسم المقبل، لكن هذا لا يكون ممكنا لأسباب مختلفة».

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي شوقي غريب، صرح مؤخرا بأن فترة الأولمبياد تتداخل مع استعدادات الفرق الأوروبية للدوريات لذلك فإن قرار المشاركة بالأولمبياد سيكون في يد صلاح وناديه ليفربول.