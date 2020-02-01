شكرا لقرائتكم اليوم الاجتماع الفنى لمباراة المصري البورسعيدي ضد رينجرز بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقام اليوم السبت المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة المصرى البورسعيدى ورينجرز النيجيرى المقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد على ستاد نامدي أزيكيوي بمدينة إينوجو النيجيرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المسابقة الإفريقية ، كما يقام الاجتماع الفنى للمباراة ، فيما ينهى ايهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى استعداداته للمباراة حيث يخوض المران الرئيسى على ملعب المباراة وفقاً للوائح الكاف.

وتبدو مباراة المصرى ورينجرز النيجيرى تحصيل حاصل للفريقين حيث ضمن المصرى الصعود بشكل رسمي لدور الثمانية كثانى مجموعته خلف بيراميدز المتصدر بـ 12 نقطة ، بعد الفوز على نواذيبو الموريتاني بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة المصري ومضيفه إينوجو رينجرز إلى طاقم تحكيم دولي من مدغشقر ، ويتكون طاقم التحكيم الذي يقوده حكم الساحة اندوفيترا راكوتوجاونا، ويعاونه كل من ليونيل أندرياناتيانا وفيلومانانا جينورو "مساعدين"، بالإضافة إلى الحكم الرابع نجاكا راهاريمانانتوسا.

Advertisements

واستبعد المدير الفني للمصري، إيهاب جلال، عددا من اللاعبين الأساسيين من القائمة، أبرزهم أوستين أموتو ومفتاح طقطق وأحمد شوشة ، وضمت قائمة المصري 17 لاعبا هم:أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، كريم العراقي، حجاج عويس، عمرو موسى، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، فريد شوقي، إسلام عطية، حسن علي، حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادي، شيخ موكورو، أحمد عادل "ميسي"، محمد جابر.

ومن جانبه وجه حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري ورئيس بعثة النادي فى نيجيريا الشكر إلى أسرة السفارة المصرية بنيجيريا وعلى رأسها السفير عاصم حنفي وذلك لمجهوداتهم الكبيرة مع البعثة منذ وصولها إلى مطار لاجوس قبل نحو ست ساعات ، مؤكداً أن السيد معتز منصور سكرتير أول السفارة ونائب السفير ، والسيد شادي هشام سكرتير ثان السفارة يجريان اتصالاتهما مع الخارجية النيجيرية وذلك من أجل الإسراع في حصول البعثة على تأشيرات الدخول لنيجيريا ، وذلك في ظل بطئ اجراءات السلطات النيجيرية وهو الأمر الذي تسبب في عدم خروج البعثة من مطار لاجوس رغم الوصول قبل ست ساعات.

كما أبدى حسن عمار استياءه التام من التجاهل التام الذي وجدته البعثة من مسئولي نادي اينوجو رينجرز منذ الوصول إلى نيجيريا ، مضيفاً أن إدارة النادي النيجيري لم توفر سوى حافلة صغيرة لنقل بعثة المصري إلى الفندق الذي ستبيت به البعثة ليلتها بلاجوس وهو الأمر الذي سيتسبب في نقل البعثة على مرتين ، مؤكدا أنه سينقل كافة تلك التفاصيل إلى مراقب المباراة السيد تاديو اونفا ” غينيا الاستوائية” وكذلك منسق عام المباراة الغاني مارك أدو.