شكرا لقرائتكم اليوم.. مواجهات قوية بدورى الجمهورية للناشئين مواليد 2003 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاءت باقي مباريات الجولة كالتالي:

الانتاج الحربي x طنطا

طلائع الجيش x المقاولون العرب

حرس الحدود x الاسماعيلي

الزمالك x وادي دجلة

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الاتحاد السكندري x الأهلي

كان فريقا الأهلي والزمالك قد اختتما منافسات دوري الجمهورية قبل فترة التوقف، بالتعادل السلبي بين شباب القطبين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الموسم.

ويقود فريق شباب 2003 في الزمالك فنيا، سامح إسماعيل ، ويعاونه سامي عبدالحليم واحمد زكريا ، وحسني مسعد لحراس المرمي ، وخالد عبد الرسول اخصائي تأهيل ، ومحمد عبدالرحيم ميشو اداري للفريق.

فريق 2003 بالأهلي يمتلك في رصيده 30 نقطة، جمعها من الفوز في ثماني مباريات، والتعادل في ست مباريات، وثلاث خسائر، مسجلًا 29 هدفًا مقابل 17 هدفًا في مرماه، حيث فاز على سموحة 2 – صفر، وتعادل مع الزمالك سلبيًّا، وفاز على الاتحاد السكندري 3/1، وعلى الجونة 2 – صفر، وعلى الإنتاج الحربي 2 – صفر، وعلى طنطا 5/1، وخسر أمام دجلة 1/2، وفاز على أسوان 2 – صفر اعتباريًّا، وتعادل مع الإسماعيلي 3/3، ومع المقاصة 2/2، وفاز على المقاولون 2/1، وخسر من بيراميدز 1/3، ومن طلائع الجيش 1/2، وتعادل مع إنبي ١1/1، وفاز على حرس الحدود 1– صفر، وتعادل مع سموحة 1/1، ومع الزمالك سلبيًّا.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًّا، وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وطه محمد عبد الرحيم مخطط الأحمال، وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.