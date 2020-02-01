بكلمات مؤثرة.. شيكابالا يحيي ذكرى شهداء الأهلي

أحيا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ذكرى شهداء النادي الأهلي.

وسقط 72 شهيداً من جماهير اولتراس أهلاوي في الأول من فبراير عام 2012، عقب مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز، والمعروفة إعلاميًا بـ "مجزرة بورسعيد".

ونشر شيكابالا، عبر حسايه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة كارتونية له وهو يرتدي تي شيرت الزمالك بجوار وسط عدد من جماهير أولتراس أهلاوي معلّقاَ عليها بالقول: "سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم".

ويستعد الزمالك لمواجهة أول أغسطس عصر اليوم السبت في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.