ملف الجمعة.. مفاجأة الأهلي.. شروط مرتضى وضربة للهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2020.
الأهلي يعلن ضم لاعب مفاجأة في قائمته الأفريقية
"التعادل ليس هدفنا".. ماذا قال فايلر عن مواجهة الهلال؟
طرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي
القبض على مشجع الهلال السوداني صاحب فيديو تهديد لاعبي وجمهور الأهلي
رسميًا.. الإسماعيلي يتعاقد مع الأوغندي كادو
ميدو: لعبنا أفضل كرة في مصر مع المقاصة.. والإقالة أمر طبيعي في عالم التدريب
رسميًا.. حسين السيد ينتقل إلى الصفاقسي
رسميًا.. كريم حافظ ينتقل إلى مالاتياسبور التركي
ضربة في الهلال قبل موقعة الأهلي
بسبب الاعتداء على منتخب مصر.. عقوبات قاسية ضد تونس
كلوب يعلق على مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو
مصدر لـ"الخليج 365": تعثر صفقة فخري وإنبي.. واللاعب يقترب من فاركو
كارتيرون للاعبي الزمالك: لن أقبل أي تهاون أو استهتار
قرعة متوازنة لبرشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا
رسميا.. برشلونة يعلن ضم "خليفة رونالدو"
"سأتواصل مع كلوب".. شوقي غريب يكشف مصير مشاركة صلاح بالأولمبياد
مرتضى يحذر أحمد بلال.. ويؤكد: من الأفضل مواجهة الأهلي أفريقيًا
"مفاجأة وشرطان".. مرتضى يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة السوبر الأفريقي
حسين السيد يتحدث عن دور علي معلول في انتقاله للصفاقسي التونسي
"سنواجه فرق بلا رحمة".. نائب رئيس الزمالك يوجه رسالة للاعبيه
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