جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 1-2-2020 والقنوات الناقلة

المباراة ???? المواعيد ⏰ البطولة ???? أول أغسطس – الزمالك 13:00 جرينيتش دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الأولى – الجولة السادسة اتحاد العاصمة – بيترو أتلتيكو 13:00 جرينيتش دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الثالثة – الجولة السادسة صنداونز – الوداد البيضاوي 13:00 جرينيتش دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الثالثة – الجولة السادسة شبيبة القبائل – الترجي 16:00 جرينيتش دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الرابعة – الجولة السادسة الرجاء البيضاوي – فيتا كلوب 16:00 جرينيتش دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الرابعة – الجولة السادسة الهلال – الأهلي 19:00 جرينيتش دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الثانية – الجولة السادسة النجم الساحلي – بلاتينيوم 19:00 جرينيتش دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الثانية – الجولة السادسة ليستر سيتي – تشيلسي 12:30 جرينيتش الدوري الانجليزي – الجولة 25 ليفربول – ساوثامبتون 15:00 جرينيتش الدوري الانجليزي – الجولة 25 بورنموث – أستون فيلا 15:00 جرينيتش الدوري الانجليزي – الجولة 25 مانشستر يونايتد – ولفرهامبتون 15:00 جرينيتش الدوري الانجليزي – الجولة 25 ريال مدريد – أتلتيكو مدريد 15:00 جرينيتش الدوري الاسباني – الجولة 22 فياريال – أوساسونا 17:30 جرينيتش الدوري الاسباني – الجولة 22 فالنسيا – سيلتا فيجو 20:00 جرينيتش الدوري الاسباني – الجولة 22 ساسولو – روما 19:45 جرينيتش الدوري الايطالي – الجولة 22 ماينز – بايرن ميونخ 14:30 جرينيتش الدوري الألماني – الجولة 20 هوفنهايم – باير ليفركوزن 14:30 جرينيتش Advertisements الدوري الألماني – الجولة 20 لايبزيج – بوروسيا مونشنجلادباخ 17:30 جرينيتش الدوري الألماني – الجولة 20 باريس سان جيرمان – مونبلييه 16:30 جرينيتش الدوري الفرنسي – الجولة 22 ستراسبورج – ليل 19:00 جرينيتش الدوري الفرنسي – الجولة 22 جلاسكو رينجرز – أبردين 15:00 جرينيتش الدوري الاسكتلندي للمحترفين – الجولة 24 بيرمنجهام سيتي – نوتنجهام فورست 15:00 جرينيتش الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى – الجولة 30 تشايكور ريزا سبور – بيشكتاش 14:00 جرينيتش الدوري التركي الممتاز – الجولة 20 أولمبيك خريبكة – المغرب التطواني 14:00 جرينيتش الدوري المغربي للمحترفين – الجولة 15 الدفاع الحسني الجديدي – يوسفية برشيد 18:00 جرينيتش الدوري المغربي للمحترفين – الجولة 15 جمعية عين مليلة – مولودية الجزائر 14:00 جرينيتش الدوري الجزائري للمحترفين – الجولة 16 النصر– اليرموك 13:35 جرينيتش الدوري الكويتي الممتاز – الجولة 12 العربي – الشباب 16:05 جرينيتش الدوري الكويتي الممتاز – الجولة 12 العين – الوحدة 16:00 جرينيتش الدوري الإماراتي للمحترفين – الجولة 15 بني ياس – الظفرة 13:15 جرينيتش الدوري الإماراتي للمحترفين – الجولة 15 السد – السيلية 13:35 جرينيتش الدوري القطري للمحترفين – الجولة 14 الريان – الدحيل 15:45 جرينيتش الدوري القطري للمحترفين – الجولة 14 بوليفيا – بيرو 23:00 جرينيتش تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 البرازيل – باراجواي 1:30 جرينيتش (صباح السبت) تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020

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