نتيجة مباراة الرجاء وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

يستقبل نادي الرجاء الرياضي المغربي فريق فيتا كلوب، في واحدة من قمم مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.
وضمن الرجاء تأهله إلى ربع النهائي ثانيًا بعد الترجي عقب وصوله للنقطة الثامنة، أما فيتا كلوب فيمتلك 4 نقاط.
وتسبب تعادل الرجاء على أرضية ملعب رادس في الجولة الماضية ضد حامل اللقب، في منحه النقطة الأهم في دور المجموعات.
وبعد الوصول إلى فارق 4 نقاط مع الفريق الكونجولي، أصبحت مواجهة مركب محمد الخامس، مسألة تحصيل حاصل.
يذكر أن مواجهة كينشاسا بين الناديين كانت قد انتهت بفوز النسور بهدف دون رد، وكانت هي الحاسمة في صراعهما في المجموعة.
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