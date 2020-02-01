رسميًا | مانشستر يونايتد يضم النيجيري إيجالو

أعلن نادي مانشستر يونايتد بشكل رسمي، التعاقد مع المهاجم النيجيري “أوديون إيجالو” قادمًا من الدوري الصيني.
وارتبط اليونايتد بمفاوضات متأخرة مع مهاجم نادي شنجهاي شينوا، وبالفعل أتم التعاقد معه قبل دقائق من غلق سوق الانتقالات الشتوي.
وجاءت الصفقة بنظام الإعارة لمدة ستة أشهر، حتى صيف 2020، مع الاختلاف على وجود بند لاحتمالية الشراء من عدمه.
يذكر أن إيجالو سبقى وخاض تجربة في البريميرليج بقميص واتفورد، الذي سجل له 40 هدفًا من 100 مباراة في شتى البطولات.
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