نتيجة مباراة الوداد وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

رحل نادي الوداد المغربي إلى مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، من أجل مواجهة فريق صن داونز، في قمة مباريات اليوم من دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، ومعه الوداد برصيد 9 نقاط، وقد ضمنا التأهل معًا إلى ربع النهائي.

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وستكون المباراة بمثابة فرصة لتحديد من الأقوى، ففوز الوداد في جنوب أفريقيا رغم أنه مستبعد، إلا أنه سوف يؤهله متصدرًا.

ولم يعتد صن داونز الخسارة داخل ملعبه، لذلك ستكون مهمة بطل المغرب صعبة، خاصة في ظل ضمانه التأهل، وخوضه المباراة دون ضغوط.

يذكر أن الوداد واجه صن داونز في تسعة لقاءات منذ عام 2017، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، وربح الوداد أربعة مباريات، مقابل مباراتين لصالح بطل جنوب أفريقيا.

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