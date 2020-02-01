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نتيجة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

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مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

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يتلقي نادي الهلال السوداني بضيفه الأهلي المصري، في قمة مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المواجهة في أم درمان في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية، برصيد 10 نقاط، وخلفه النجم والهلال برصيد تسع نقاط، ثم بلاتينيوم بنقطة.

وتعتبر تلك المباراة هي الأهم على الإطلاق في موسم النادي الأهلي، وأيضًا بالنسبة للمدرب السويسري “رينيه فايلر”.

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حيث يبحث المارد الأحمر عن التعادل لضمان التأهل، أو الفوز من أجل الصدارة، التي سوف تريحه في مواجهة ربع النهائي.

وفي حالة الخسارة سيعني هذا الأمر، وداع نادي القرن الأفريقي للمنافسات من الباب الضيق.

وعلى الجانب الآخر، يبدو الهلال غير مستقر فنيًا حيث استبدل ثلاثة مدربين منذ انطلاقة دور المجموعات، ولكنه سيحظى بدعم جماهيري هائل.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب السلام، كانت قد انتهت بتفوق الفريق القاهري، بهدفين دون رد.

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