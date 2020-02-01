رياضة | ليفربول ضد ساوثهامبتون.. مينامينو يتحدث عن صعوبة المباراة وتأقلمه مع الريدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ضد ساوثهامبتون.. مينامينو يتحدث عن صعوبة المباراة وتأقلمه مع الريدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث اللاعب الدولي الياباني مينامينو عن مواجهة ليفربول ضد ساوثهامبتون المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

تعرف علي تصريحات مينامينو عن مواجهة ليفربول ضد ساوثهامبتون بالبريميرليج:

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وقال لاعب ليفربول:" نحن فريق رائع للغاية. بوسعي أن أرى الجودة العالية التي نمتلكها في التدريبات، وحتى في المباريات لا أشعر أننا قد نتعرض للخسارة. اللاعبون لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، وهذا الإصرار يزداد يومًا بعد يوم. بدأت في التأقلم مع أجواء العيش في ليفربول والانسجام مع الفريق أيضًا. أنا سعيد للغاية بوجودي هنا، وأتمنى أن يستمر ذلك في المستقبل الكرة الإنجليزية تتميز بالإثارة والسرعة والقوة، وهذا ما توقعته، والآن يجدر بي التأقلم مع هذا الرتم سريعًا والتعود على اللعب بنفس الأسلوب نعم، أنا ألعب في خط الهجوم، ولذلك يتعين عليّ أن أكون أكثر شراسة وأن أسعى بقوة للتسديد وتسجيل الأهداف. هذا ما عنيته وكان عليّ القيام به".

وأضاف اللاعب الياباني قبل مواجهة ليفربول ضد ساوثهامبتون:" نحن نصب كامل تركيزنا على المباراة القادمة فقط، وسنكون مستعدين كما ينبغي لحصد ثلاث نقاط إضافية. لا أعتقد أنك ستجد أي لاعب يتحدث عن فوزنا بالدوري الآن ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد. نعلم أن مستوى ساوثهامبتون تطور كثيرًا في الآونة الأخيرة، لذلك علينا أن نكون مستعدين كما ينبغي وتقديم أفضل أداء لنا مرة أخرى".

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي ساوثهامتون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.