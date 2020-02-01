رياضة | مازيمبي ضد زيسكو .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مازيمبي ضد زيسكو .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباتشي الكونغولية اليوم السبت 1 فبراير، مباراة فريق مازيمبي الكونغولي ضد ضيفه زيسكو بطل زامبيا، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتعد المباراة بمثابة تحصيل حاصل بين الطرفين، بعد أن حسمت أمور تلك المجموعة تماماً بعد نهاية الجولة الخامسة، حيث ضمن مازيمبي صدارة المجموعة والتأهل لدور الثمانية رفقة الزمالك الذي يحل ضيفاً على أول أغسطس الأنجولي في نفس موعد مباراة مازيمبي ضد زيسكو.

في المقابل تبخرت آمال الثنائي زيسكو وأول أغسطس في التأهل تماماً منذ الجولة الماضية، وبالتالي ستكون مباريات المجموعة تحصيل حاصل.

ترتيب مازيمبي وزيسكو

يحتل مازيمبي صدارة المـجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، حققها من خلال 3 إنتصارات وتعادلين، سجل 8 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

في المقابل يقبع زيسكو في ذيل المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع أول أغسطس، حققها الفريق الزامبي من خلال ثلاثة تعادلات وهزيمتين، سجل 4 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

موعد مباراة مازيمبي ضد زيسكو والقنوات الناقلة لها

تبدأ أحداث المباراة عصر السبت، عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي، الثانية ظهراً بتوقيت تونس، الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش.

يدير المباراة الحكم نورمان مانيميرا، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD8.

التشكيل المتوقع لمباراة مازيمبي وزيسكو

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من المنتظر أن يبدأ المدرب بامفيل ميهايو كازيمبي مباراة زيسكو بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: سيلفان جوبوهو.

خط الدفاع: ديو إيساما مبيكو – كاباسو تشونجو – كيفين مونديكو – جوزيف أوتشايا.

خط الوسط: كريستيان كوفي – جين فيتال أوريجا – جلودي ليكونزا.

خط الهجوم: شيكو أوتشيندي – جاكسون موليكا – إسحق تشيبانجو.

بينما من المحتمل أن يبدأ المدرب جورج لواندامينا مدرب زيسكو المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: جاكوب باندا.

خط الدفاع: موليا فيري – كليمنت موابي – مارسيل كولوندا – دافيد أوينو.

خط الوسط: أدريان تشاما – إينوك سابوموكاما – جيسي ويري – مويلوا موابي.

خط الهجوم: وينستون كالينجو – كولا.