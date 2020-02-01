رياضة | تشكيل ناري للأهلي أمام العدالة في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري للأهلي أمام العدالة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الأهلي ونظيره العدالة، مساء اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2020، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد العدالة في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة الأهلي ضد العدالة في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية وخمسة وعشرون دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة، والثالثة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة والرابعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد العدالة في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

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وفيما يلي الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي أمام العدالة:-

يفتقد الأهلي لخدمات كلا من؛ مهند عسيري وعمر السومة بسبب الإصابة، ولن يغيب عن الراقي أي لاعب بسبب الإيقاف.

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: لوكاس دي ليما - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - سعيد المولد

خط الوسط: ألفيس ساريتش - جوزيف دي سوزا

خط الوسط الهجومي: حسين المقهوي - ماركو مارين - عبدالفتاح عسيري

خط الهجوم: يوسف البلايلي