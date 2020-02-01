رياضة | مجموعة الأهلي.. موعد مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة الأهلي.. موعد مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب 14 يناير في تونس لاستضافة مباراة قوية، بين أصحاب الأرض النجم الساحلي التونسي ضد بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في ختام مباريات دو المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الفريقين، ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجوارهم كل من "الأهلي المصري، والهلال السوداني"، والذي تجمعهما مواجهة حاسمة مساء اليوم أيضًا.

ويدخل الفريق التونسي، وهو يحتاج لنقطة وحيدة من تلك المواجهة على أرضه ووسط جماهيره، لتأكيد صعوده للدور المقبل من البطولة.

فيما سيلعب بلاتينيوم ستارز، المباراة للتاريخ فقط بعدما خرج من المنافسات، عقب احتلاله مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وكان النجم الساحلي، فاز بمواجهة الذهاب التي جمعتهما في زيمبابوي بالدور الأول، بثلاثية دون رد، ويأمل في تكرارها حتى يعبر لدور الثمانية.

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موعد مباراة النجم الساحلي ضد بلاتينيوم ستارز بدوري الأبطال

وتُقام مباراة النجم الساحلي ضد بلاتينيوم ستارز، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

على الجانب الآخر، يحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني، مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل لضمان تأهله.

ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 9 نقاط والنجم الساحلي التونسي ثالثًا برصيد 9 نقاط، وبلاتينيوم في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.