رياضة | عاجل .. مانشستر يونايتد يعلن ضم مهاجم منتخب نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. مانشستر يونايتد يعلن ضم مهاجم منتخب نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم رسمياً، ضم المهاجم النيجيري الدولي أوديون إيجالو، قبل ساعات من غلق باب فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وسينضم إيجالو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من صفوف فريق شنجهاي شينوا الصيني.

ولا يتضمن عقد إعارة إيجالو خيار شراء بنهاية الإعارة، وفق ما ذكرته شبكة بي بي سي البريطانية.

وأضافت الشبكة، أن اللاعب سيصل لإنجلترا في غضون ساعات قادمة، للإلتحاق بتدريبات الشياطين الحمر، بعد الإتفاق بين الطرفين على الصفقة.

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وقضى إيجالو فترة ناجحة في إنجلترا مع فريق واتفورد، الذي سجل خلاله 39 هدفاً في 99 مباراة مع الفريق.

وجاء ضم إيجالو بناء على طلب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الفريق، والذي يرى خلاله المهاجم الخبير الذي يستطيع سد غياب راشفورد.

وارتبط اليونايتد بإيجالو، بالإضافة للجزائري إسلام سليماني نجم موناكو الفرنسي، وذلك لتعويض غياب الدولي الإنجليزي راشفورد، والذي يعاني من إصابة قوية.

يذكر أن صاحب الـ 30 عاماً نال لقب هداف كأس الأمم الأفريقية الماضية 2019 في مصر رفقة منتخب بلاده نيجيريا.