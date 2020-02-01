رياضة | مفاجأة.. كارتيرون يعيد نجم الزمالك بعد غياب أمام أول أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. كارتيرون يعيد نجم الزمالك بعد غياب أمام أول أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك مساء اليوم السبت ضيفا ثقيلا على مضيفه بريميرو دي أغوسطتو في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد بريميرو دي أغوسطتو

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بريميرو دي أغوسطتو في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثالثة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا.

التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد بريميرو دي أغوسطتو

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الفرنسي باتريس كارتيون المدير الفني للفريق الأبيض العديد من المفاجآت وخاصة أن مباراة اليوم تعتبر تحصيل حاصل بعد ضمان الزمالك بطاقة التأهل الأفريقية حيث يتوقع أن يبدأ الحارس محمود جنش العائد من الإصابة في حراسة المرمى وكذلك المهاجم الكونغولي كابنجو كاسونجو في خط الهجوم ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي :-

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود الونش، محمد عبد الغني، أحمد عيد.

خط الوسط: محمد حسن، أحمد سيد زيزو، كريم بامبو، مصطفى فتحي، إسلام جابر.

خط الهجوم: كابونجو كاسونجو.

ترتيب الزمالك في المجموعة الأولى

ويحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته الأولي في دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 نقاط أهلت الفريق إلى دور الثمانية رفقة تي بي مازيمبي الكونغولي الذي تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة.