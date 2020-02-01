رياضة | ماذا قدم محمد النني حتى الآن مع بشكتاش؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم محمد النني حتى الآن مع بشكتاش؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد رسميا بقاء المصري محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال والمعار لصفوف نادي بشكتاش شهير التركي مع فريقه حتى نهاية الموسم عقب إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية الجارية.

أنباء رحيل النني عن بشكتاش

وكان النني قد انضم لصفوف نادي بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف نادي أرسنال.

وانتشرت العديد من الأنباء منذ فترة طويلة تشير إلى إحتمالية رحيل محمد النني عن صفوف نادي بشكتاش وانضمامه لنادي ميلان الإيطالي في يناير ولكن انتهت نافذة الانتقالات وظل اللاعب مع فريقه الحالي.

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مشاركات محمد النني ما بشكتاش وما قدمه مع الفريق

وخاض النني العديد من من البطولات رفقة نادي بشكتاش شهير منذ انضمامه لصفوف النادي في الصيف الماضي مثل الدوري التركي الممتاز وكأس السوبر التركي وبطولة الدوري الأوروبي.

وقد شارك محمد النني في 21 مباراة حتى الآن مع نادي بشكتاش شهير منذ انضمامه للنادي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف حتى الآن مع النادي.

ترتيب نادي بشكتاش في الدوري التركي الممتاز

ويتواجد نادي بشكتاش شهير في المركزالسابع من جدول ترتيب بطولة الدوري التركي الممتاز برصيد 30 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.