رياضة | 5 صفقات تمت في آخر أيام الميركاتو الشتوي .. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 صفقات تمت في آخر أيام الميركاتو الشتوي .. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمت الكثير من الصفقات في الميركاتو الشتوي في أوروبا، وشهدت الكثير من المفاجآت أهمها انضمام النرويجي إيرلينج هالاند إلى بروسيا دورتموند قادمًا من سالزبورج النمساوي وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالإنضمام إلى كبار أندية أوروبا أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد. كما عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان بعد فترة من الغياب استمرت حوالي 9 سنوات مثل خلالها أندية باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في أوروبا. وفي اليوم الأخير من الميركانو تمت حتى الآن 5 صفقات في 3 دوريات يستعرضها الخليج 365 الرياضي .

* إسبانيا :-

- كاراسكو يعود لأتلتيكو مدريد :

أعلن أتلتيكو مدريد عودة لاعبه السابق البلجيكي يانيك كاراسكو من نادي داليان يفانج الصيني في اليوم الأخير من سوق الانتقالات وذلك بعد محاولات من سيميوني لضم مهاجم في الميركاتو الشتوي لكن الأتلتيكو فشل في التوصل لاتفاق مع أي لاعب ليتجه إلى النجم البلجيكي الدولي ويعيده لأوروبا.

- برشلونة يعلن ضم ترينساو :

أعلن برشلونة التعاقد مع فرانشيسكو ترينساو نجم سبورتنج براجا بداية من يوليو 2020 لتدعيم خط هجوم الفريق بداية من الموسم المقبل لسد الفراغ الذي تركته إصابة نجمه لويس سواريز والذي سيغيب لأربعة أشهر. وقال النادي في بيانه أنه دفع 31 مليون يورو لضم المهاجم البرتغالي الشاب بداية من الفاتح من يوليو المقبل مما يعني أنه سيمضي الأشهر المتبقية حتى ذلك التاريخ مع فريقه.

* إنجلترا :-

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- أرسنال يتعاقد مع سيدري :

أعلن أرسنال رسميًا عن تعاقده مع البرتغالي سيدريك سواريز نجم ساوثهامبتون على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وجاء ذلك بعد حوالي 48 ساعة فقط من التعاقد مع بابلو ماري قادمًا من فلامنجو البرازيلي في ظل تدعيم آرسنال لصفوفه خلال الشتاء وسيكون بإمكان آرسنال ضم اللاعب نهائيًا بعد انتهاء فترة الإعارة من خلال تفعيل بند أحقية الشراء في عقد سيكون مدته 4 سنوات في حال حدث ذلك.

* إيطاليا :

- فيورنتينا يضم إيجور :

أعلن فيورنتينا تعاقده مع إيجور نجم سبال على سبيل الإعارة لمدة عامين بعد مفاوضات استمرت لمدة أسبوع على الأقل. ويتواجد في العقد بين الطرفين بند أحقية الشراء بعد إنتهاء الإعارة.

- أتالانتا يغلق صفقة تاميزي :

تعاقد أتالانتا رسميًا مع أدريان تاميزي نجم نيس الفرنسي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات لتصبح خيارات جاسبريني المدير الفني للفريق في الوسط أكثر تنوعًا بتواجده رفقة دي رون وباشاليتش وفريلير. وهذه الصفقة هي الرابعة لفريق بيرجامو في الميركاتو بعد كلا من كالدارا وتشيبورا وبيلانويفا.