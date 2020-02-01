رياضة | عاجل.. تعليمات صارمة من فايلر قبل موقعة الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعليمات صارمة من فايلر قبل موقعة الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإعطاء تعليمات خاصة للاعبيه قبل مواجهة الهلال السوداني اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء سيقام خارج الأرض.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز للصعود كأول للمجموعة للدور القادم دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما إذا تعادل الفريق المصري سيصعد كثان للمجموعة فى حال فوز النجم الساحلى التونسي على بلاتنيوم الزيمبابوي.

وأعطي فايلر المدرب السويسري للقلعة الحمراء تعليمات خاصة للاعبي الوسط والدفاع بأخذ حذرهم من سرعات لاعبي الهلال وعدم الإندفاع للهجوم بشكل كبير خلال المباراة.

وقام فايلر بالحديث مع أحمد فتحي وعلى معلول واليو ديانج بالتركيز علي الجانب الجفاعي خلال المباراة بسبب خطورة لاعبي الهلال خاصة ان المباراة خارج الارض.