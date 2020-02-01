عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. برشلونة يعير مدافعه السنغالي واجيه إلى نيس الفرنسي

السبت 1 فبراير 2020

الخليج 365

أعلن برشلونة الإسباني، عن إعارة ظهيره الايمن السنغالى موسى واجيه، لصفوف فريق نيس الفرنسي، حتى نهاية الموسم الحالى، مع حق الشراء مقابل 10 مليون يورو، قبل دقائق قليلة على إغلاق سوق الانتقالات الشتوية الحالية.



قال بيان نادى برشلونة، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، إن النادى أعار موسى واجيه إلى نيس الفرنسي حتى نهاية الموسم الجارى، والنادي الفرنسي سيدفع راتبه، مع خيار شراء غير إجباري مقابل 10 ملايين يورو + 500 ألف كمتغيرات، وإذا قرر نيس تفعيل هذا البند، برشلونة له حق شراء العقد مقابل 15 مليون حتى يونيو 2021 مع الاحتفاظ بحق الأسبقية للتعاقد معه في حال تقرر بيعه لاحقاً.

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وانضم المدافع السنغالى صاحب الـ21 عاما، لصفوف برشلونة فى صيف عام 2018، قادما من صفوف فريق يوبين البلجيكي، وخاض الموسم الماضى مع الفريق الثانى للبارسا، قبل أن يتم تصعيده فى الموسم الحالى.

ويأتى رحيل واجيه عن صفوف الفريق الكتالونى، فى ظل تواجد الثنائي نيلسون سيميدو وسيرجى روبيرتو، فى الجبهة اليمنى للبارسا.

جدير بالذكر أن برشلونة، يحتل المركز الثانى، بجدول ترتيب الدوري الاسباني هذا الموسم، برصيد 43 نقطة، خلف الغريم التقليدى ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 46 نقطة، بعد مرور 21 جولة.