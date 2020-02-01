شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يطير إلى أسوان صباح اليوم لمواجهة تماسيح النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع متساويًا مع الإنتاج الحربي سادس جدول الترتيب ، ودشن التونسي فخر الدين بن يوسف أول أهدافه في الدوري الممتاز بتسجيل هدف الفوز في المباراة التي شهدت عودة الإنتاج بالتعادل مرتين.

تأكد غياب محمد صادق لاعب الإسماعيلى عن مواجهة فريقه أمام أسوان بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال مواجهة الإنتاج الحربى.

وانتزع فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

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وبهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة قبل مواجهة الإسماعيلى.

بعيداً عما سبق ، استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على تعديل عقد الصاعد الواعد محمود البدرى مادياً تماشيا مع ظهوره بشكل متميز مع الدراويش فى المباريات الأخيرة، خوفاً من الاغراءات التى ستطارد اللاعب فى الفترة المقبلة، وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه أغلق ملف تدعيم الجبهة اليسرى للدراويش، ويبحث عن مهاجم أفريقى ليكون الصفقة الثانية للفريق بعد التعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر بعد فسخه لتعاقده مع الاتفاق السعودى بالتراضى، ويسابق مسئولو لجنة التعاقدات بالإسماعيلى الزمن لحسم هذا الملف قبل غلق باب القيد.