شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتانى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم السبت ، فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش استعداداته لمباراته مع نواذيبو الموريتانى المقرر لها السادسة مساء غداً الأحد على ستاد الدفاع الجوى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يخوض الفريق السماوى مرانه الأخير على ستاد الدفاع الجوى فيما يعقد تشاتشيتش مؤتمراً صحفياً بحضور كابتن بيراميدز ، ويقام أيضاً الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة .

وكان الاتحاد الأفريقى وافق على طلب ناديى بيراميدز ونواذيبو الموريتانى بشأن نقل مباراة الفريقين لتقام فى القاهرة، بدلا من العاصمة الموريتانية نواكشوط فى ظل كون المباراة تحصيل حاصل للفريقين .

كان بيراميدز قد تأهل بالرغم من خسارته على ملعبه أمام رينجرز النيجيرى بهدف مقابل لا شىء ليتوقف رصيده عند 12 نقطة فى المركز الأول للمجموعة، بينما تأهل المصرى كوصيف للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بعد فوزه على نواذيبو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء، فى الوقت الذى احتل فيه رينجرز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتذيل نواذيبو الموريتانى المركز الأخير برصيد نقطتين.

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بعيداً عما سبق ، يسعى الجهاز الطبى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز بقيادة مصطفى المنيرى، لتجهيز محمد فاروق صانع ألعاب الفريق قبل مواجهة الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومازال فاروق يعانى من قرحة متجددة فى بطن القدم، الأمر الذي جعله يغيب عن مواجهات فريقه منذ مباراة حرس الحدود فى الجولة الحادية عشر من عمر الدورى، والتي انتهت بفوز الحرس بهدف دون رد، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب فى الفترة الحالية على أمل اللحاق بمواجهة الأهلي، خاصة فى ظل غياب عبد الله السعيد بسبب الإيقاف.

ويغيب عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادى مصر أمس الأربعاء، فى المباراة التي انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 2 /1، وشهدت المباراة اشهار الحكم طارق مجدى 8 بطاقات صفراء، و3 بطاقات حمراء لأحمد يوسف وأحمد سعيد أوكا وإسلام صالح لاعبى نادى مصر.

بهذا الفوز يخطف فريق بيراميدز المركز الثالث من نادى الزمالك الذى أصبح فى المركز الرابع حاليًا برصيد 25 نقطة، وأرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 26 بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكهم 17 هدفا، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 11 فى المركز الأخير بجدول الدورى، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 22 هدفاً.