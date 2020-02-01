شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يخطط لخطف ساوثهامتون فى «أنفيلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول لنادى ليفربول، المتربع على جدول مسابقة الدورى الإنجليزى، برصيد 70 نقطة لقاء ساوثهامتون، الذى يقام عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على أرض ملعب «آنفيلد» معقل الأخير، بروح معنوية مرتفعة فى ظل تألق «الريدز» داخل مسابقة «البريمييرليج» وفوزه على وست هام يونايتد خلال الجولة الماضية بهدفين دون رد. ويحاول يورجن كلوب توسيع فارق النقاط مع منافسيه وحصد الثلاث نقاط لتجنب الهزيمة الأولى له بالدورى الإنجليزى، والسير نحو تحقيق اللقب الغائب عن دولاب بطولات «الريدز» قرابة 30 عاما. ويسعى ساوثهامتون المحتل المركز التاسع برصيد 31 نقطة لتحقيق مفاجأة كروية كبرى خلال اللقاء واستغلال عاملى الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الأول على الفريق المتصدر لجدول المسابقة الذى لم يخسر لقاء واحدا حتى لقاء اليوم. وكان الفريق الكروى الأول لنادى ليفربول الإنجليز قد حلق بعيدا بصدارة الدورى الإنجليزى بفوزه على وست هام يونايتد مقابل هدفين خلال اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء الماضى.

ورفع ليفربول رصيده فى جدول الترتيب إلى 70 منفردًا بالصدارة بفارق 19 نقطة عن منافسه التقليدى مانشستر سيتى المحتل المركز الثانى برصيد 51 نقطة.