شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره على حساب «أول أغسطس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ضيفًا على نظيره أول أغسطس الأنجولى فى الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وعلى الرغم من حسم الزمالك بطاقة الترشح لربع النهائى القارى وعدم تأثير النتيجة بأى شكل من الأشكال على تأهل الفارس الأبيض لدور الثمانية، إلا أن العديد من الذكريات السعيدة للقلعة البيضاء على الأراضى الأنجولية على مدار تاريخ مشاركات الفريق بالمسابقات الإفريقية تمنح لاعبيه الحافز للعودة بنتيجة إيجابية فى مواجهة أول أغسطس.. فقد منحت رأسية حميد أحداد فى شباك بترو أتلتيكو بأنجولا قبلة الحياة للزمالك خلال مشواره بالكونفيدرالية فى النسخة الماضية من منافساتها، وأحيت آماله، وجددت من حظوظه، وكانت بمثابة نقطة التحول الكبيرة التى ساهمت فى معانقة البلانكو للأميرة السمراء واستعادة عرش الألقاب القارية.

كما كان التعادل السلبى الذى انتزعه الفارس الأبيض فى أنجولا أمام كابو سكورب العنيد هو مفتاح التأهل وكلمة السر فى عبور الفريق لمرحلة المجموعات من دورى أبطال إفريقيا فى عام 2014. وكان فريق أتلتيكو سبورت الأنجولى هو بوابة عبور الزمالك إلى مرحلة المجموعات من دورى الأبطال فى 2005، وهى النسخة التى بلغ خلالها أبناء ميت عقبة المربع الذهبى لمنافساتها بعد التعادل إيجابيًا خلال مواجهته بأنجولا، كذلك فريق إنتر كلوب الذى اجتاز الفارس الأبيض عقبته وقطع بطاقة الترشح على حسابه لمجموعات دورى الأبطال فى 2008.

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره من خلال العودة بنتيجة مرضية من أنجولا عقب التعادل أمام وادى دجلة بمنافسات الدورى الممتاز، والتطلع لإعادة رسم البسمة على شفاه أنصار ومحبى قلعة ميت عقبة وإكمال مسلسل التفوق على الأراضى الأنجولية.

Advertisements

ومنح الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، 7 من العناصر الأساسية للفريق راحة من رحلة أنجولا بعد ضمان التأهل واجتياز مرحلة المجموعات، وذلك من أجل إشراك عدد آخر من اللاعبين ومحاربة الإجهاد الذى ضرب الفريق مؤخرًا بسبب ضغط المباريات.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلًا المركز الثانى برصيد 8 نقاط، بعدما حقق الفوز خلال مباراتين وتعادل مباراتين وخسر مرة واحدة، فيما يحتل فريق أول أغسطس المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

ويسعى المدير الفنى الفرنسى إلى محاولة تحقيق نتيجة إيجابية على حساب الفريق الأنجولى من أجل استعادة الثقة مرة أخرى للاعبين سواء فى بطولة دورى أبطال إفريقيا أو الدورى الممتاز، وذلك قبل المباريات الهامة التى تنتظر الأبيض خلال الشهر الجارى سواء السوبر المصرى أو السوبر الإفريقى.

وكان كارتيرون قد طالب اللاعبين بتناول كميات من المياه عقب كل فقرة من التدريبات، بسبب ارتفاع الحرارة داخل الملعب، حيث كان الجهاز الطبى قد اصطحب كميات من المياه والعصائر لتفادى الحرارة والرطوبة.

ويدخل الزمالك اللقاء بتشكيل يتكون من: محمود عبدالرحيم «جنش»، أحمد عيد، محمود حمدى «الونش»، محمد عبدالغنى، عبد الله جمعة، محمد حسن، أحمد سيد «زيزو»، يوسف إبراهيم «أوباما»، إسلام جابر، محمد أوناجم، كاسونجو كابونجو.

على جانب آخر، يدخل فريق أول أغسطس الأنجولى المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره، ولاسيما أن اللقاء يعد مجرد تحصيل حاصل بعد حسم المتأهلين إلى دور ربع النهائى للبطولة الإفريقية.