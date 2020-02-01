شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: طلبت أحمد أحمد و"كاف" بتعهد رسمى من قطر بحماية بعثة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه طلب من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم تعهد رسمي من قطر بحماية بعثة النادى الأبيض قبل مواجهة الترجى التونسي فى السوبر الأفريقى.

أضاف منصور فى تصريحات تلفزيوينة لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك:" أحمد أحمد والاتحاد الأفريقي طلبوا تعهد رسمي من قطر بحماية بعثة الزمالك، وإذا لم يحدث سيتم نقل المباراة لدولة أخرى".

تابع : "أحب أن أقول إلى جماهير الزمالك نرغب في لعب كأس السوبر ونفوز بالبطولة لكن يجب أن نحصل على التعهدات الكاملة من أجل حماية الفريق وسلامته وإذا لم يتم تنفيذ ذلك سيتم نقل مباراة كأس السوبر الإفريقي إلى مكان أخر."

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ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام بأنجولا، وذلك بعدما ضمن الأبيض التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الانجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.