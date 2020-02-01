شكرا لقرائتكم أحمد جلال إبراهيم: تنتظرنا مواجهات أفريقية بلارحمة بعد الصعود لدور الـ8 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة في أنجولا، أن الفريق الأبيض تخطى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ولكنه يريد الاستفادة من مباراة بطل أنجولا.
وأضاف جلال إبراهيم فى تصريحات لقناة الزمالك:"المباراة فرصة من أجل الاحتكاك مع الفرق الأفريقية قبل المباريات القادمة لنا سواء كانت محلية أو أفريقية والفترة المقبلة تنتظرنا صعوبات لأننا سنقابل فرق من أفريقيا بلا رحمة ولهذا نريد الاستعداد جيدًا".
الزمالك ضمن الصعود رسميًا إلى دور الثمانية بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى حيث يتصدر مازيمبي الكونغولي الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك صاحب الوصافة.
في المقابل، يتواجد الثنائي زيسكو الزامبي وبريميرو دي أوجوستو في المركز الثالث والرابع على الترتيب برصيد ثلاث نقاط.
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