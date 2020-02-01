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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الهلال ضد الأهلي فى دوري ابطال افريقيا



مواجهة من العيار الثقيل يستضيفها ملعب أم درمان اليوم، عندما يحل فريق النادي الأهلي ضيفا على الهلال السوداني ، في التاسعة من مساء اليوم السبت بمنافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

الهلال ضد الأهلي .. يكفي الأحمر الفوز أو التعادل للتأهل



الهلال ضد الأهلي

ويكفي النادي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أمام الهلال السوداني لحسم التأهل للدور التالي، بينما في حالة هزيمة الأهلي وفوز النجم الساحلي أو تعادله مع بلاتينيوم سيودع الفريق الأحمر البطولة.

الهلال ضد الأهلي .. فايلر يصطحب 21 لاعبا فى رحلة السودان



الهلال ضد الأهلي

وأصطحب فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ، 21 لاعبا في رحلة السودان، بينما تم استبعاد رمضان صبحي وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود للإصابة ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية.

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الهلال ضد الأهلي .. قائمة الأحمر لمواجهة بطل السودان





الأهلي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

الأهلي