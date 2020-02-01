- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم موعد مباراة الهلال ضد الأهلي فى دوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موعد مباراة الهلال ضد الأهلي فى دوري ابطال افريقيا
مواجهة من العيار الثقيل يستضيفها ملعب أم درمان اليوم، عندما يحل فريق النادي الأهلي ضيفا على الهلال السوداني ، في التاسعة من مساء اليوم السبت بمنافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.
الهلال ضد الأهلي .. يكفي الأحمر الفوز أو التعادل للتأهل
الهلال ضد الأهلي
ويكفي النادي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أمام الهلال السوداني لحسم التأهل للدور التالي، بينما في حالة هزيمة الأهلي وفوز النجم الساحلي أو تعادله مع بلاتينيوم سيودع الفريق الأحمر البطولة.
الهلال ضد الأهلي .. فايلر يصطحب 21 لاعبا فى رحلة السودان
الهلال ضد الأهلي
وأصطحب فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ، 21 لاعبا في رحلة السودان، بينما تم استبعاد رمضان صبحي وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود للإصابة ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية.
الهلال ضد الأهلي .. قائمة الأحمر لمواجهة بطل السودان
الأهلي
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".
الأهلي
الهلال ضد الأهلي .. الأحمر يتصدر ترتيب المجموعة
ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية في البطولة برصيد 10 نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى برصيد تسع نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد الأهلي فى دوري ابطال افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.