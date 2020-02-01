جدة - عمرو شويل موعد مباراة اول أغسطس ضد الزمالك فى دوري ابطال افريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا علي نظيره الأنجولي اول أغسطس ، فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا ، وهي المباراة التي تعد تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين حيث لن تؤثر نتيجة المباراة عن تحديد هوية الفرق المتأهلة الي دور الـ 8 في البطولة بعدما حسم الزمالك ومازيمبي الكونغولي بطاقتي التأهل الي الدور التالي عن المجموعة الاولي وخروج كل من اول أغسطس وزيسكو الزامبي.

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موعد مباراة اول أغسطس ضد الزمالك فى دوري ابطال افريقيا



الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك يدخل مباراة اليوم بتغييرات عديدة في تشكيل الفريق الأبيض ، حيث تعمد كارتيرون اراحة عدد من لاعبيه الأساسيين واستبعادهم من قائمة المباراة التي سافرت الي أنجولا، خوفا من تعرضهما للارهاق وبعد حسم التأهل رسميا، حيث تم اراحة كل من محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وحازم امام الظهير الأيمن ومحمود علاء قلب الدفاع ومحمد عبد الشافي الظهير الايسر ، وثنائي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ، وشيكابالا واشرف بن شرقي جناحي الفريق الأبيض.