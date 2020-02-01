شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أحمد بلال رد سجون.. ونفسي أقابل الأهلي في نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أحمد بلال نجم النادى الأهلى الأسبق قائلا :" تعرضت للسجن 10 سنوات وأحمد ابنى خرجك براءة لا تذكر إسم الزملكاوية ومصطفى مهاجم واعد وكل الأهلاوية بيحبوه". ووجه رئيس الزمالك فى تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور عبر قناة الزمالك رسالة قائلا: "رئيس نادِ فى 3 سنين حصل على 25 بطولة وأنشأ قناة الجميع يتحدث عنها، ماذا تريدوا منه". Advertisements تابع منصور: "من مصلحتى أن أواجه الأهلى فى نهائى أفريقا حتى أوفر جهد السفر والملايين". وواصل رئيس الزمالك :" اختلف مع ناس كثيرة لكن فى النهاية هناك رموز للنادى وهناك علاقة طيبة بين الجميع فى الزمالك".

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