شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: يجب على الأهلى مواجهة الهلال بشخصية البطل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأوضح وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية لقناة " ON SPORT " قائلا " الأهلي عليه مواجهة الهلال بشخصية البطل وهو الضغط من الدقيقة الأولي للمباراة لإحراز هدف مبكر يحسم المباراة و لاعبي الأهلي مطلبين بالفوز غدًا خاصة أن الجماهير لن تقبل خروج الفريق الأحمر من دور المجموعات في البطولة الافريقية وعلى فايلر المدير الفني للأهلي وضع أكثر من سيناريو حتى لا يتفاجئ بأي شئ في مباراة اليوم ولا بديل أمام لاعبي الأهلي إلا الفوز غدًا على الهلال السوداني خاصة حال حدوث أي مفاجآت وخروج الأهلي من البطولة الافريقية سيكون هناك أزمة كبيرة للاعبين والجهاز الفني" .

وأشار وليد صلاح الدين أن مدافعي الأهلي ومحمد الشناوي حارس المرمي سيكون لهم الدور الأكبر لتحقيق الأهلي نتيجة إيجابية والصعود إلى الدور التالي بالبطولة الافريقية.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها التاسعة مساء غد السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.

الأهلي توجه إلي السودان بقائمة تضم 21 لاعبا وهم "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن"، فيما تم استبعاد كل من رمضان صبحى وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدى فتحى ومحمد محمود للإصابة، ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية.