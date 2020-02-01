360 مشاركاً في أول بطولة للسباحة بعجمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم بطولة عجمان للسباحة، برعاية وحضور الشيخ راشد بن عمار النعيمي، ورئيس اتحاد الإمارات للسباحة سلطان السماحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة جمعة البلوشي، وهي أول بطولة سباحة (المجرى القصير) تقام في عجمان، وقد تم تسجيل 360 سباحاً وسباحة من 17 نادياً وأكاديمية مشاركة في الحدث الأول.

وتشهد البطولة حضور عدد كبير من الرياضيين والمسؤولين في الإمارة، حيث ستشهد البطولة حضور، محمد سعيد النعيمي، أمين السر العام السابق في نادي عجمان، ومنى صقر المطروشي المدير العام لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، ويونس شوكت، مدير شركة شوكت علي للمقاولات، والدكتور عصام سليمان مدير الشؤون الطبية بمستشفى ثومبي، وعدد كبير من كبار الحضور.

وأكد جمعة البلوشي نائب رئيس الاتحاد أن مجلس إدارة الاتحاد الداعم الأول لبطولة عجمان للسباحة، حيث يهدف الاتحاد إلى نشر اللعبة والوصول إلى كل بيت في الإمارات، وقال: «بطولة عجمان هي فرصة للمقيمين في إمارة عجمان وأم القيوين والشارقة لممارسة اللعبة والتنافس، مجلس الإدارة عندما تولى المهمة، كان هدفه هو أن تصل السباحة إلى كل بيت في الإمارات، وأن يكون في كل أسرة سباح أو سباحة ليس لغرض المنافسة، وإنما لكي تصبح السباحة حرفة يستفيد منها الطفل في المستقبل».