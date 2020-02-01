شكرا لقرائتكم خبر عن 95 جواداً تشارك في السباق الثامن اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد مضمار ميدان اليوم حفل سباقاته الثامن للموسم الجاري، بمشاركة 95 جواداً تتنافس على ما مجموع جوائزه مليون و40 ألف درهم، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني.

ويشتمل السباق على ستة أشواط تنطلق في الساعة الثالثة عصراً، ويخصص اثنان منها للخيول المبتدئة، والبقية سباقات تكافؤ قد تكشف عن خيول جاهزة للارتقاء والمشاركة في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي.

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