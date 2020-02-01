العيـن بطــل كــأس الإمـــارات لكــرة اليــد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مليحة: عصام هجو

توج العين بلقب بطولة كأس الإمارات لكرة اليد بعد فوزه على النصر 24-22، أمس، في مباراة مسك الختام التي جرت على ملعب صالة نادي مليحة، وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر 14-12.

وعاد «الزعيم» إلى منصات التتويج بعد غياب 8 سنوات وكانت آخر بطولة له في عام 2012.

جرت مراسم التتويج بحضور خالد المدفع، الأمين العام المساعد في الهيئة، ومحمد جلفار، رئيس اتحاد اليد، ونائبه محمد شريف، ونبيل عاشور، أمين السر، وخميس الكعبي، رئيس مجلس إدارة نادي العين للألعاب الجماعية، ومحمد سلطان الكتبي، رئيس نادي مليحة، وتسلم لاعبو الزعيم بقيادة كابتن الفريق إبراهيم البلوشي، الميداليات الذهبية وكأس البطولة وسط فرحة كبيرة من مشجعي قلعة الزعيم.