العين والوصل في قمة البحث عن النقاط الثلاث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم 3 مباريات في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي، حين يلعب النصر مع عجمان، وبني ياس مع الظفرة، والعين مع الوصل في «بروفة» لهما قبل مباراتهما المرتقبة في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وستكون قمة العين الخامس (24 نقطة مع مباراة مؤجلة مع اتحاد كلباء) وضيفه الوصل الثامن (22 نقطة) على استاد هزاع بن زايد الأكثر استقطاباً للأضواء في اليوم الأول من المرحلة بالنظر إلى قوة الفريقين، وسعيهما لحصد النقاط وطموحهما لنيل النقاط الثلاث فقط.

حسابياً، لا يريد العين التفريط بأي نقطة مع بدء العد التنازلي لختام دوري الخليج العربي، وهو يبتعد حالياً وقبل خوضه مباراته المؤجلة مع كلباء بفارق 11 نقطة عن شباب الأهلي المتصدر، ويعرف جيداً أن أي تعثر قد يكلفه الكثير.

ويخوض العين المباراة بعد 4 أيام فقط من لعبه مواجهة مرهقة مع بونيودكور الأوزبكستاني في ملحق دوري أبطال آسيا، لذلك يتوجب على «الزعيم» الهدوء وعدم الاندفاع منذ البداية أمام منافس يعرف كيف يقتنص الفرص ويجيد المرتدات بوجود المتألق هذه الأيام البرازيلي فابيو ليما، والدولي الشاب علي صالح.

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من جهته، يسعى الوصل لمواصلة عروضه القوية، حيث لم يخسر في آخر 10 مباريات سوى مرة واحدة كانت أمام الجزيرة.

ويستضيف النصر الخامس (24 نقطة) عجمان (14 نقطة) بشعار الثأر من مباراة الذهاب التي انتهت لصالح «البرتقالي» 3-1، علماً أن عجمان فاز في 9 مباريات في كافة المسابقات على «العميد» في عصر الاحتراف، كما انتهت الكثير من المباريات بينهما بالتعادل.

والواقع أن «البرتقالي» صاحب كعب عال على النصر، حيث دائماً ما يصنع الفوز أمامه أو يصعب المباريات عليه، وهو ما يأمل النصر تجنبه للبقاء على مقربة من «المربع الذهبي» للائحة الترتيب.

ويستضيف بني ياس (17 نقطة) فريق الظفرة ( 23 نقطة) في ديربي خاص بين الفريقين، حيث يسعيان لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الترتيب، ورصيدهما يؤهلهما لذلك.